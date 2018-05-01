دراسة نقدية جديدة لـ«الجيار»عن الواقعية السحرية لـ«خيري عبد الجواد»

يستعد الناقد الدكتور شريف الجيار، حاليًا لنشر دراسته الخاصة عن الواقعية السحرية في روايات الأديب خيري عبد الجواد على صفحات إحدى المجلات العلمية المحكمة.



ويمثل هذا البحث نقلة جديدة في دراسة أعمال خيري عبد الجواد من الوجهة النقدية، وهو الأديب الذي استفاد من تراثنا العربي ولا سيما "ألف ليلة وليلة"، كما يبدو جليًا في أدبه أنه استوعب الموروث الشعبي وحكايات العامة عن الولي المخلص الذي يجسد آمالهم، ولخيري عبد الجواد عدة روايات تبنى فيها أسلوب الواقعية السحرية وتبرز في هذا الإطار روايته "كيد النسا" والتي صدرت في عام 2006.



وأوضح "الجيار"، أنه سوف يعمل على طباعة الكتاب وطرحه للبيع في الأسواق من خلال إحدى دور النشر وذلك حتى يستفيد القارئ ويتعرف على المزيد عن الواقعية السحرية في أدبنا المصري المعاصر، كما أنه لابد من إلقاء الضوء على أعمال خيري عبد الجواد الذي اتسم بالعمق والإجادة والقدرة على الإبداع، وأضاف لنا أعمالًا فنية رائعة وجديرة بكل اهتمام.