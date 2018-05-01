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الثقافة
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 10:38 م

«الجيار»: الستينات شهدت اهتمامًا بالعمال على الصعيد الأدبي

الدكتور شريف الجيار
الدكتور شريف الجيار
حاتم السروي
dostor.org/2152602

تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، اليوم الثلاثاء، قال الناقد الدكتور شريف الجيار، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، "إن العامل المصري يمثل ركيزة أساسية في بناء المؤسسة المصرية عبر عقود طويلة لا سيما في الفترات الصعبة التي مرت بها مصر وبالأخص في أزمة عام 1967 مرورًا بالعقود التي عانى فيها الاقتصاد المصري، فنجد أن هذا الحضور للعامل المصري انعكس في الإبداع بشكل يجسد رؤية المبدع تجاه العمال وبالذات الشرائح البسيطة منهم.

وأضاف الجيار: "نجد عمال التراحيل في إبداع يوسف إدريس وتحديدًا في روايتي (العيب) و(الحرام) وهما يكملان بعضهما ولا ينفصلان، ونرى أن هذا النمط من الاهتمام بالعمال وقضاياهم تحقق بالفعل في فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي أعلن المبادئ الاشتراكية ووقف إلى جانب العمال وتمت ترجمة هذا الشأن بشكلٍ أو بآخر أثناء فترة الإبداع الستيني، التي شهدت نضجًا إبداعيًا ونقلة حداثية تجريبية على صعيد الإنتاج الأدبي، ولم يترك النص الإبداعي لا سيما الرواية التعبير عن هذه الشرائح المهمة في واقعنا".

وأضاف الجيار أنه يُحسب للخطاب الروائي قدرته على تجسيد المسكوت عنه في حياة العامل المصري البسيط وهو ما لفت نظر مسئولي الدولة المصرية للاهتمام أكثر بهذه الفئة التي مثلت ولا تزال عصبًا في بناء الدولة.

وأشار الجيار إلى أن الاهتمام بقضايا العمال انعكس أيضًا في الخطاب السينمائي بشكل أو بآخر وهذا ما شاهدناه في العديد من الأفلام التي تناولت قضايا العمال وعبرت عن أهميتهم البالغة في بناء النهضة الشاملة والتنمية داخل مصر عبر فترات متعاقبة، وهو ما تؤكده الدولة المصرية حاليًا إذ تؤمن بأن العمال هم ركيزة لبناء مصر الحديثة وجزء أصيل من مستقبل هذا الوطن.

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