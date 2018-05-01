أول رد من البوليساريو على علاقتها بحزب الله وإيران

أكدت جبهة البوليساريو، اليوم الثلاثاء، أنَّ ما وصفته بـ«الاتهامات» الموجهة من قبل المغرب إلى إيران وحزب الله اللبناني باطلة جملة وتفصيلا.



جاء ذلك تعليقا على طرد المغرب السفير الإيراني لديها بسبب دعم إيران وحزب الله لجبهة البوليساريو الانفصالية.



وقالت النانة لبات الرشيد مديرة دار الطباعة والنشر الوطنية التابعة لجبهة البوليساريو، إن المغرب لم يمتثل لقرار مجلس الأمن الدولي، بخصوص القضية الصحراوية، الذي فرض المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وذلك حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

