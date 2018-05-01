القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
عالم
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 10:34 م

الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب المغرب ضد التدخلات الإيرانية في شئونه

وزير الدولة الإماراتي
وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش
أ ش أ
dostor.org/2152599

أكدت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، وقوفها مع المغرب في حرصه على قضاياه وضد التدخلات الإيرانية في شؤون المملكة المغربية، الداخلية، وذلك بعد إعلان الرباط قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران" بسبب دعمها جبهة البوليساريو عسكريا.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش - في تغريده على حسابه على موقع "تويتر" أوردتها قناة سكاي نيوز اليوم - "نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شئونها الداخلية".

وأضاف قرقاش: "سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهما الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء".

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران وستغلق سفارتها في طهران، وستطرد السفير الإيراني في الرباط، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو.

موضوعات متعلقة

المغرب يطرد السفير الإيراني

البحرين تعلن دعمها المغرب في مواجهة إيران وحزب الله

الإمارات تعلن دعم المغرب في مواجهة إيران

المغرب يتهم إيران وحزب الله بتدريب البوليساريو على استخدام صواريخ

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ حوالي 12 ساعة

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ يومين

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ يومين

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ يومين

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ يومين

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

الآن

«الأرصاد»: انحصار العاصفة الترابية في محافظة واحدة (فيديو)

5 مشاهير سبقوا الأستاذ الجامعي في الهجوم على الشعراوي

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

السيل يجرف الأهلى.. تجميد مستحقات اللاعبين.. و«جلسة محاسبة» لـ«البدرى»

الأكثر قراءة

الذهب ينزل لأقل سعر خلال شهرين

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

الذهب ينزل لأقل سعر خلال شهرين

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

كشكول

جامعة دمنهور تفوز بجائزة بغداد لأفضل رسالة دكتوراة في العلوم المحاسبية

بالصور.. بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور والهيئة العربية للتصنيع

الإمام الأكبر: نسعى لتطوير المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

لجنة لمراجعة النقص في أعضاء هيئة التدريس بكليات بنها

٥ مايو جامعة عين شمس تتسلم رسميا شهادة QS العالمية

الأمصار

وسائل إعلام: أكثر من 20 قتيلا وجريحا بهجوم على الطارمية شمال بغداد وانتشار مكثف للقوات الأمنية

أول تعليق من «البوليساريو» على اتهامات المغرب لإيران و«حزب الله»

اليمن يعلن دعمه للمغرب في قطع العلاقات مع إيران

النادي الملكي يحجز مقعد نهائي أبطال أوروبا

المؤشر البريطاني يصعد بقيادة «جست إيت» و«بي.بي» والاسترليني يهبط

منوعات

الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك