الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب المغرب ضد التدخلات الإيرانية في شئونه

أكدت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، وقوفها مع المغرب في حرصه على قضاياه وضد التدخلات الإيرانية في شؤون المملكة المغربية، الداخلية، وذلك بعد إعلان الرباط قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران" بسبب دعمها جبهة البوليساريو عسكريا.



وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش - في تغريده على حسابه على موقع "تويتر" أوردتها قناة سكاي نيوز اليوم - "نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شئونها الداخلية".



وأضاف قرقاش: "سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهما الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء".



وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران وستغلق سفارتها في طهران، وستطرد السفير الإيراني في الرباط، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو.