الجيش اليمني يعلن نجاح قواته في تحرير مناطق جديدة بجبهة علب بصعدة

أعلن الجيش الوطني اليمني نجاح قواته في تحرير مواقع جديدة، بعد مواجهات عنيفة خاضها الجيش ضدالحوثيين، في جبهة علب بمحافظة صعدة اليمنية مكبدين المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري، إن قوات الجيش اليمني في اللواء الخامس حرس حدود تمكنوا من تحرير مواقع استراتيجية "سائلة مقيرع، والميمنة، وضهر البركان، الميسرة، ومشروع الماء، والفريض، ومقيرع، وتبة القناص وأسفرت المواجهات عن مقتل العديد من عناصر المليشيا وأصيب آخرون وفرار بقية العناصر مخلفين وراءهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.



وأضاف المصدر: أن المواجهات ما زالت مستمرة في ظل تقدم الجيش اليمني في الجبهة وانهيار معنويات المليشيا، فيما تواصل قوات الجيش تقدمها في محافظة صعدة، في خمس جبهات ضمن عملية "قطع رأس الأفعى".