ستاندرد آند بورز وناسداك يصعدان وسط تفاؤل بشأن التجارة وداو يهبط

ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في ختام التعاملات ببورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء بعد تعليقات من مسئول بإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن التجارة مع الصين وتصريحات لوزير الاقتصاد المكسيكي بخصوص إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مما أثار حالة من التفاؤل.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 64.1 نقطة أو 0.27 بالمئة ليغلق عند 24099.05 نقطة.



وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.75 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 2654.80 نقطة.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع 64.44 نقطة أو 0.91 بالمئة لينهي اليوم عند 7130.70 نقطة.

