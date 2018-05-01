اليمن تعلن دعمها للمغرب في مواجهة إرهاب إيران

أعلن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي عن دعم بلاده للملكة المغربية في مواجهة التدخل الإيراني بشئون المملكة.



وقال في تغريدة له عبر حسابه على تويتر اليوم: "نقف مع المغرب الشقيق في كل ما يتخذه من قرارات واجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته ووحدته الترابية ونعبر عن دعمنا له".



وأضاف: "ندين التدخلات الإيرانية في شئونه والتي هي استمرار للدور التخريبي لإيران في الوطن العربي الذي عانت منه اليمن، والذي يستهدف تمزيق الدول العربية واشاعة الدمار والفوضى".



وطردت المغرب السفير الإيراني لديها كما استدعت سفيرها لدى طهران، بسبب دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية.