مقتل 16 عراقيًا بينهم نساء وأطفال شمالي بغداد

ذكرت الشرطة العراقية، مساء الثلاثاء، أن 16 عراقيًا قتلوا في هجوم على منازل جنوبي شرقي قضاء

الدجيل جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين 170 كيلومترا شمالي بغداد.



وقال مصدر في قيادة شرطة صلاح الدين في تصريح صحفي "إن مسلحين مجهولين هاجموا مساء اليوم 3 منازل تعود لأبناء القاضي رحيم المرزوق في منطقة 14 رمضان جنوب شرقي الدجيل وأطلقوا وابلًا من النيران على العوائل فقتلوا 16 شخصًا وأصابوا 4 آخرين بجروح بالغة".



وأضاف " يجري الآن نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الدجيل فيما دخلت القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة حالة الإنذار القصوى بحثًا عن الفاعلين".