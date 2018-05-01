القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 10:19 م

بالصور.. أروى وعز في كواليس «أبوعمر المصري»

بالصور.. أروى وعز
أمير محمد خالد
dostor.org/2152586

نشر أحمد خالد موسى، مخرج مسلسل "أبو عمر المصري"، عددا من الصور على "انستجرام" تضمنت كواليس تصوير العمل مع أبطال المسلسل أروى جودة وأحمد عز وإيمان العاصي، وحازت الصور علي إعجاب الجمهور والمتابعين، معبرين عن تشوقهم لرؤية المسلسل في السباق الدرامي القادم.

يُذكر أن "أبوعمر المصرى" يشهد عودة الفنان أحمد عز للدراما بعد غياب دام لـ4 سنوات، حيث كان آخر أعماله الدرامية عام 2014، من خلال مشاركته في سباق الدراما، آنذاك، بمسلسل "الأكسلانس" ويتعاون عز في مسلسله الجديد مع المخرج أحمد خالد موسي لأول مرة، ويشاركه البطولة كل من أروى جودة، وأمل بشوشة وإيمان العاصي وصبري فواز.

بالصور.. أروى وعز في كواليس «أبوعمر المصري»
بالصور.. أروى وعز في كواليس «أبوعمر المصري»
بالصور.. أروى وعز في كواليس «أبوعمر المصري»
بالصور.. أروى وعز في كواليس «أبوعمر المصري»
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