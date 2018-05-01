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عالم
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 10:18 م

جيش ميانمار يطمئن الأمم المتحدة بإجراءات صارمة ضد الاعتداءات الجنسية

جيش ميانمار يطمئن
dostor.org/2152584

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء، إن جيش ميانمار طمأن الأمم المتحدة بأنه يتخذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي أعمال العنف الجنسي، فيما توجه مبعوثو الأمم المتحدة إلى ولاية راخين حيث شن الجيش حملة قوبلت بانتقادات واسعة النطاق.

وتقول الأمم المتحدة وجماعات حقوقية، إن قرابة 700 ألف من الروهينجا المسلمين فروا إلى بنجلادش بعد الحملة العسكرية في راخين في أغسطس التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "نموذج للتطهيرالعرقي".

وروى كثير ممن وصلوا إلى بنجلادش وقائع قتل وحرق واغتصاب، لكن ميانمار رفضت إلى حد بعيد هذه التقارير وكذلك الاتهامات بالتطهير العرقي.

وقالت الحكومة، إن قواتها تنفذ عملية أمنية مشروعة ردا على سلسلة هجمات شنها متمردون من الروهينجا على قوات الأمن.

وقالت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار المملوكة للدولة نقلا عن قائد الجيش مي أونج هلانج قوله للمبعوثين: "العنف الجنسي من الأعمال المقززة".

وأضاف: "الجيش يتخذ إجراءات صارمة وأكثر شدة تجاه الجناة".

وتوجه مبعوثو مجلس الأمن الدولي في طائرات هليكوبتر تتبع جيش ميانمار إلى شمال راخين اليوم الثلاثاء في اليوم الأخير من زيارة مدتها أربعة أيام للمنطقة، وحلقت الطائرات فوق قرى اشتعلت فيها النيران وجرفت المنازل.

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