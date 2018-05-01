القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
عالم
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 10:09 م

مقتل 4 وإصابة 27 آخرين جراء «عنف ليبيا» خلال أبريل

مقتل 4 وإصابة 27
dostor.org/2152577

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها وثقت مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين جرّاء أعمال عنف في مناطق مختلفة من ليبيا خلال أبريل المنقضي.

جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين الذي شمل الفترة من أول إلى 30 أبريل، وصدر، الثلاثاء، عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب بوابة الوسط.

وقال التقرير إن من بين القتلى ثلاثة رجال وصبيا واحدا، فيما أصيب 19 رجلا و5 نساء وصبيان اثنان وفتاة واحدة.

وأوضحت البعثة أن معظم الإصابات في صفوف المدنيين كانت ناتجة عن قصف (حالة وفاة واحدة وثلاث عشرة حالة إصابة بجروح) وكذا إطلاق النار (حالة وفاة واحدة وثماني إصابات) ثم المتفجرات من مخلفات الحرب حالة وفاة واحدة وإصابة ثلاثة بجروح، إضافة إلى السيارات المفخخة حالة وفاة
واحدة وثلاث إصابات بجروح.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في 2011.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ حوالي 12 ساعة

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ يومين

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ يومين

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ يومين

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ يومين

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

الآن

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن في دوري الأبطال

«الأرصاد»: انحصار العاصفة الترابية في محافظة واحدة (فيديو)

5 مشاهير سبقوا الأستاذ الجامعي في الهجوم على الشعراوي

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

الأكثر قراءة

الذهب ينزل لأقل سعر خلال شهرين

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

الذهب ينزل لأقل سعر خلال شهرين

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

كشكول

جامعة دمنهور تفوز بجائزة بغداد لأفضل رسالة دكتوراة في العلوم المحاسبية

بالصور.. بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور والهيئة العربية للتصنيع

الإمام الأكبر: نسعى لتطوير المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

لجنة لمراجعة النقص في أعضاء هيئة التدريس بكليات بنها

٥ مايو جامعة عين شمس تتسلم رسميا شهادة QS العالمية

الأمصار

وسائل إعلام: أكثر من 20 قتيلا وجريحا بهجوم على الطارمية شمال بغداد وانتشار مكثف للقوات الأمنية

أول تعليق من «البوليساريو» على اتهامات المغرب لإيران و«حزب الله»

اليمن يعلن دعمه للمغرب في قطع العلاقات مع إيران

النادي الملكي يحجز مقعد نهائي أبطال أوروبا

المؤشر البريطاني يصعد بقيادة «جست إيت» و«بي.بي» والاسترليني يهبط

منوعات

الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك