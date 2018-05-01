مقتل 4 وإصابة 27 آخرين جراء «عنف ليبيا» خلال أبريل

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها وثقت مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين جرّاء أعمال عنف في مناطق مختلفة من ليبيا خلال أبريل المنقضي.



جاء ذلك في تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين الذي شمل الفترة من أول إلى 30 أبريل، وصدر، الثلاثاء، عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب بوابة الوسط.



وقال التقرير إن من بين القتلى ثلاثة رجال وصبيا واحدا، فيما أصيب 19 رجلا و5 نساء وصبيان اثنان وفتاة واحدة.



وأوضحت البعثة أن معظم الإصابات في صفوف المدنيين كانت ناتجة عن قصف (حالة وفاة واحدة وثلاث عشرة حالة إصابة بجروح) وكذا إطلاق النار (حالة وفاة واحدة وثماني إصابات) ثم المتفجرات من مخلفات الحرب حالة وفاة واحدة وإصابة ثلاثة بجروح، إضافة إلى السيارات المفخخة حالة وفاة

واحدة وثلاث إصابات بجروح.



يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في 2011.