القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 09:45 م

لاعب ليفربول السابق آرني ريزا: سعيد بلقاء محمد صلاح

آرني ريزا سعيد بلقاء
آرني ريزا سعيد بلقاء محمد صلاح
dostor.org/2152560

أعرب جون أرني ريزا، مدافع ليفربول السابق، عن سعادته بمقابلة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، قبيل لقاء روما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر له غدًا الأربعاء على ملعب "أوليمبيكو".

ونشر ريزا صورة تجمعه بصلاح على حسابه الشخصي على "تويتر" وعلق عليها: "الصورة تجمع لاعبين تواجدا في صفوف روما وليفربول"، مضيفا أنه من الرائع أن يلتقي بمحمد صلاح.

ويحل ليفربول ضيفا على روما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الريدز (5-2).

وكان نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب النرويج السابق جون آرني ريزا، رشح النجم المصري محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا الموسم؛ نظرا للمستوى الرائع الذي يقدمه.

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