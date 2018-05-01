​ دجل الشعراوي وعمرو خالد!‏

امسك أعصابك، وخذ نفسًا عميقًا، وابتعد عن أى حائط، حتى لا تخبط دماغك فيه. ولا مانع من تناول أى مهدئ قبل أن تدخل برجلك الشمال إلى السطور التالية. وحتى لا تسىء الظن بى، وأنت ‏تقرأها، أو تعتقد أننى واقع تحت تأثير مخدر قوى، أشير إلى أننى أنقلها بنصها من كتاب تم (ويتم) تدريسه لطلاب إحدى كليات التربية بواحدة من الجامعات المصرية!.‏



‏«مع حرب أكتوبر والثورة النفطية التى نتجت عنها، تأكدت السيطرة السعودية على المنطقة وتأكد معها سيطرة تيار الإسلام السياسى السعودى الوهابى وجماعة الإخوان المسلمين التى ظلت ‏ترعاها بقوة حتى غزو العراق للكويت سنة ١٩٩٠، حين بدأت السعودية فى خلق أذرع بديلة فى العالم العربى، بعد أن خذلها الإخوان بانحيازهم لصدام حسين فى حربه ضد الأمريكيين. ورغم أن ‏نجاح الثورة الإسلامية فى إيران سنة ١٩٧٩ وهى بلد نفطى آخر قد أعطى قوة دفع كبيرة لتيار الإسلام السياسى، فقد ظلت السعودية هى مفتاح السر، فقد كان نفوذ إيران الشيعية ضعيفًا فى ‏المنطقة العربية وكانت السعودية وليست إيران هى التى قدمت التسهيلات والمال والسلاح إلى الشباب العربى، الذى ذهب للجهاد ضد الروس فى أفغانستان بعد غزوهم سنة ١٩٧٩، حيث تزاوج ‏الوهابيون بالإخوان فى حياتها الموحشة وأنجبا شيطان القاعدة الذى جاء من نسله كل التنظيمات الإرهابية التى تنشر الموت والدمار فى المنطقة اليوم وبدأ تأثيرها المدمر يصل حتى إلى راعيها ‏الأساسى، المملكة العربية السعودية نفسها!.‏



لم يكن فى مقدور حسنى مبارك الذى خلف أنور السادات أن يغير من هذه الحقائق الجديدة على الأرض، هذا على فرض أنه كان مدركًا لها بكل تعقيداتها الحضارية فرغم أنه قد بدأ عصره بداية ‏طيبة، واستطاع تهدئة الموقف داخل مصر بعد اغتيال أنور السادات، كما استطاع الحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل فى نفس الوقت الذى أعاد فيه العلاقات الطبيعية مع العالم العربى، الذى كان ‏قد ناصب مصر العداء بسبب السلام مع إسرائيل، واستطاع إعادة مقر الجامعة العربية إلى مصر مستغلًا ظروف الحروب الخليجية، إلا أنه فى معركته مع تيار الإسلام السياسى المتصاعدة ومع ‏الهيمنة السعودية على مقدرات المنطقة، لم يكن يملك سوى البندقية. لا مشروع حضارى ناصرى، ولا حتى مناورات سياسية ساداتية، بل فقط البندقية، وعلى العكس من المرجو تمامًا، فقد شهد عهده ‏أكبر حركة نزوح للمصريين إلى المملكة العربية السعودية بسبب تناقص فرص العمل بعد التدمير العشوائى للقطاع العام، أكبر منجزات العصر الناصرى وأكبر قاعدة اقتصادية فى مصر بدلًا من ‏تحديثه أو توفير استثمارات رأسمالية بديلة، أولًا ليعودوا بلحية وجلباب وأفكار متخلفة معادية للحضارة والإنسانية.‏



كما شهد عهده أيضًا ظهور أكبر دجالين فى تاريخ مصر الحديث، وهما الشيخ متولى الشعراوى والداعية عمرو خالد، اللذان عملا بكل قوة عن قصد أو بغير قصد فى تغذية روح الهوس الدينى ‏لدى الشعب المصرى، وتدعيم تيار الإسلام السياسى، وهكذا سيطر الإسلام السياسى وامتد حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتى سنة ١٩٩٠، وتحول كثير من دول العالم إلى الديمقراطية، فقد ظلت مصر ‏بعيدة كل البعد عن كل تلك المؤثرات الدولية، بحكم تيار الإسلام السياسى أنيابه عليها كالثعبان القاتل، ورغم الإجراءات القمعية الشديدة التى اتخذها حسنى مبارك ضد جماعات العنف الإسلامية بداية ‏التسعينيات، فقد شهدت مدينة الأقصر سنة ١٩٩٧ مذبحة كبرى لمجموعة كبيرة من السواح..... إلخ».‏

الفقرات الثلاث السابقة، هى صفحة واحدة، صفحة ٤٣، من كتاب عنوانه «دراسات فى تاريخ العرب المعاصر» يقول غلافه إنه من إعداد «أ.د عبداللطيف الصباغ، أستاذ التاريخ الحديث ‏والمعاصر، كلية الآداب، جامعة بنها». و«د.أحمد محمود رشوان، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر، بجامعة دمنهور».

والكتاب مقرر على طلاب الفرقة الثالثة فى كلية التربية جامعة دمنهور. ‏وعلى كثرة الهراء (ولا أقول الهبل) الذى تضمنته الصفحة، وعلى كثرة ما تضمنه الكتاب إجمالًا، فإن ما استوقف جامعة دمنهور، فقط، برئيسها وعمداء كلياتها وكل العاملين فيها، هو تلك العبارة ‏التى تضمنت إساءة إلى الشيخ محمد متولى الشعراوى، وكان غريبًا أن يتم تجاهل «عمرو خالد» الذى طالته الإساءة نفسها، فى العبارة نفسها!. ‏

جامعة دمنهور أصدرت بيانًا، أمس، استنكر فيه الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة والنواب والعمداء وكل العاملين فيها، أى تطاول فى حق الشيخ محمد متولى الشعراوى «لما يمثله من قيمة ‏كبيرة ليس لدى المصريين فقط وإنما عند كل المسلمين فى كل مكان فى العالم». وجاء فى البيان أن رئيس الجامعة، فور علمه بأمر الكتاب، طلب من عميد كلية التربية عقد مجلس القسم ومجلس ‏الكلية فى اجتماعات طارئة لبحث الأمر، ووجه بإحالته للتحقيق. ومن المفترض أن يكون التحقيق مع المذكور قد بدأ، الأربعاء، وقت نشر هذه السطور!.‏

هنا، تكون الإشارة مهمة إلى أن الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، بدأ فى ٣ فبراير الماضى، وستنتهى فى ٢٤ مايو الجارى، بما يعنى أن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وكل العاملين ‏والطلاب قبلهم، لم يلتفتوا إلى الكتاب (ولاحظ أننا نتحدث عن الصفحة رقم ٤٣) إلا قبل انتهاء الفصل الدراسى بثلاثة أسابيع. هذا لو افترضنا أن تلك هى السنة الأولى التى يتم فيها تدريس هذا ‏الكتاب. ولأن مساحة المقال نفدت، سنكمل غدًا.‏

