ضبط أدوات تجميل مُهربة بـ 400 ألف جنيه بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مسعد عفيفى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية أدوات التجميل.



وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران السعودية رقم ٣٣٩ القادمة من الدمام اشتبه فى راكبة سعودية قادمة، وتم تمرير الحقائب الخاصة بها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، وأفاد بوجود أشياء متماثلة وغير واضحة.



وتم تفتيش حقائب الراكبة حيث تبين وجود ١٧٨ دستة أقلام روج و20 علبة رموش صناعية مخفاة داخل حقائبها، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 400 ألف جنيه.



وقرر محمد قناوى مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 29 لسنة 2018.