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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 09:34 م

لجنة للتحقيق في وفاة سيدة عقب الولادة بطنطا

لجنة للتحقيق في وفاة
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2152547

أعلن الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، عن تشكيل لجنة لفحص واقعة وفاة سيدة داخل مستشفى تخصصى بطنطا، عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية داخل المستشفى، نتيجة للإهمال طبي.

وقال شرشر إن هناك لجنة طبية محايدة تم تشكيلها من أطباء استشاريين من مدينة المحلة الكبرى ليكونوا من خارج مدينة طنطا، كنوع من الحيادية الزائدة.

وطلب الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، من وكيل الصحة إحالة الواقعة للتحقيق العاجل فى الواقعة، وشدد محافظ الغربية على غلق المستشفى حال ثبوت إهمال طبى فى وفاة الضحية.

وكان هانى مدحت، محامى بمدينة طنطا في محافظة الغربية، حرر محضرًا بقسم شرطة طنطا ثان يحمل رقم "3526"، إدارى يتهم مستشفى "ا.ا" التخصصى، وطبيبة بالمستشفى تدعى "ر.ف" بالتسبب فى وفاة زوجته "ياسمين"، عقب دخولها للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية.

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