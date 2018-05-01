«الأموال العامة» تضبط 4 قضايا تهدف للإضرار بالاقتصاد القومي

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، عصر اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار بشتى مناطق المحافظة، في أعقاب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة، وتسببت في وقوع 5 حوادث حريق محدودة، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها. ...