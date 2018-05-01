القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 09:28 م

«الأموال العامة» تضبط 4 قضايا تهدف للإضرار بالاقتصاد القومي

«الأموال العامة»
عمرو المزيدي
dostor.org/2152541

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية، خلال 24 ساعة من ضبط 4 قضايا متنوعة، فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.

وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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