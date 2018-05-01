دورة تثقيفية عن تقنين أوضاع الأراضي في دهب.. الخميس

قال المحاسب على حمادة، رئيس مدينة دهب، إنه سيتم عقد ندوة تثقفية بقصر ثقافة دهب لأهالي المدينة حول "تقنين الأوضاع"، على أراضي الدولة المعتدى عليها من قِبل المواطنين، والتى تم حصرها حسب قرار رئيس الوزراء بالتقنين مقابل سداد حق الدولة.



وأكد حمادة أن الندوة ستتناول وضعية الحالات الخاضعة للقانون 144 لسنة 2017، والقوانين الصادرة قبل هذا التاريخ بشأن تقنين الأوضاع، مناشدًا جميع المواطنين الراغبين في التقنين أو المتقدمين لتقنين أوضاعهم بمدينة دهب لمعرفة المستجدات الخاصة بالتقنين والخطورة على من لم يسدد رسوم التقنين.



وأشار حمادة إلى أن الندوة ستبدأ في تمام الـ7 مساء الخميس القادم، بحضور عدد كبير من أهالى ومشايخ وعواقل البدو.