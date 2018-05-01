رئيس الرقابة المالية السابق: مصر نجحت في مواجهة غسيل الأموال والتهرب

ناقش شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في "أسبوع الحوكمة" كيفية زيادة الشفافية للمستفيد النهائى بالشركات التى تستثمر فى افريقيا من أجل تطبيق أكبر قدر من العدالة الضريبية لتعظيم استفادة الدول الإفريقية المستقبلة لتلك الاستثمارات.



واختتمت فعاليات "أسبوع الحوكمة "السنوى هذا العام فى كيجالى عاصمة جمهورية رواندا، وبحضور قادة سياسيين وكبار رجال أعمال وخبراء وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدنى.



وناقش المشاركة الحوكمة والإدارة الرشيدة ودورها فى تحسن أداء الجهاز الإدارى للدول الإفريقية، وتأثيرها على جذب المزيد من الاستثمارات للقارة، وكذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال إضافة لعدد من القضايا ذات أهمية حاسمة إفريقيا.



وعرض الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية تجربة مصر بشأن التعرف على المستفيد النهائى، وذلك من خلال باب تم استحداثه العام الماضى فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مشيرا إلى أنه فى السنوات الأخيرة تعقدت هياكل الملكية وأصبحنا نجد فى بعض الأحيان سلسلة تملك طويلة، شركة تملك شركة ثانية والأخيرة تملك شركة ثالثة وهكذا، وكل منها فى دولة مختلفة وبنظام قانونى مختلف.



وتابع: "كما يوجد أيضًا صناديق ائتمان وهو ترتيب قانونى مشابه للوقف تنفصل فيها الملكية عن الإدارة وعن شخصية المستفيدين منها، وكلها استدعت وضع قواعد واضحة للتعامل معها لاسيما فى ضوء وجود التزامات تفرضها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك التهرب الضريبى إضافة إلى اعتبارات أمنية فى بعض الأحيان أو اعتبارات حماية صغار المستثمرين مثل حالات عروض الاستحواذ والشراء الإلزامى".



ونوه شريف سامى إلى أنه تم استعراض تجارب بعض الدول في تبنى تكنولوجيات المعلومات في تقديم الخدمات العامة للحد من الفساد المرتبط بالمال العام.



وتضمنت الفعاليات منح جائزة "التفوق في القيادة الأفريقية"- والتي تمنح لرؤساء الدول الإفريقية السابقين وفقًا لشروط خاصة - لرئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، تقديرا لدورها القيادي في انتعاش ليبيريا بعد سنوات عديدة من الحرب الأهلية والإصلاحات التي نفذتها على مدى 12 سنة خلال مدتى الرئاسة. هذا وتقدر قيمة الجائزة بخمسة ملايين دولار أمريكي.

