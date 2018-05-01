«تعليم البرلمان»: قرارات «شوقى» بشأن تعريب المناهج جيدة

وصفت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، التي أعلن عنها بشأن تعريب المناهج بالمرحلة الابتدائية في إطار خطة تطوير التعليم في مصر، بأنها خطوة جيدة، وبمشاركة متخصصين في مجال التعليم وضعوا تلك الخطوات لتحسين مستوى التعليم في مصر.



وأضافت نصر، في تصريح لـ« الدستور»، "حالة الهجوم على القرارات غير مفهومة، فيجب أن يكون الهجوم من أجل الهجوم، أو أنه في حالة عدم اكتمال الرؤية بالكامل فعليهم أن يستفسروا، ولكن الهجوم بهذه الصورة أمر غير مقبول"، مشيرًة إلي أن الوزير استعرض خلال لقائه مع اللجنة الأسبوع الماضي تطوير التعليم ولكن لم يكن بالصورة التي أعلنها في المؤتمر الصحفي.



وأوضحت نصر أن النظام الجديد يهدف إلى إتقان الطالب في المرحلة الأساسية من التعليم إلي اللغة العربية، وإتقانه اللغة الإنجليزية في باقي المراحل، بالإضافة إلى دراسة العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية أيضا في مرحلتي الإعدادي والثانوي، وهو ما يهدف لإخراج طالب مؤهل بشكل جيد، ويهدف إلي انتماء المواطنة والهوية المصرية.



وأضافت نصر: أن ذلك يهدف أيضًا لخروج الطالب متقن بشكل تام للغة الانجليزية بعد اتقانه التام للعربية ولديه قدرات ومهارات كتابية ولغوية، قائلة: "الفكرة في المحتوى وطريقة التدريس، فالاهتمام بطريقة التدريس ومحتوى المناهج عبر 6 سنوات سيؤدي إلى إتقان اللغة الإنجليزية، بعدما يكون قد تم إتقان اللغة العربية قبلها".



وأشارت نصر إلى أن هناك خطة أيضًا لتدريب المعلمين ومتابعة التدريب بشكل مستمر، ولن يكون مجرد تدريب فقط ولكن سيكون متابعة واستمرارية من قبل الوزارة، مما سيفيد المعلم والطالب معا، مضيفًة أنه إذا كانت نسبة النجاح لتلك المنظومة خلال العام الأول لها من التطبيق وصل لـ60%، فهي نسبة جيدة وسط حالة التعليم في مصر.

