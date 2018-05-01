القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 09:11 م

طريقة عمل سمك التونة بالفرن

طريقة عمل سمك التونة
شيماء دهب
dostor.org/2152527

أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته، لهذا تعمل المرأة على اتقان فنون الطبخ للفوز بـ«قلب حبيبها»، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم «سمك التونة بالفرن».
المقادير:
كيلو سمك تونة
نصف كيلو بطاطس
عيدان من الكرفس
نصف ربطة بقدونس
نصف ربطة شبت
فلفل رومى أخضر
عصير ليمون
بصلة كبيرة الحجم
خمسة فصوص من الثوم
نصف ملعقة كمون
ملعقة من " الملح، الفلفل"
طريقة التحضير
1- نغسل سمك التونة جيدا بالخل، الملح والليمون ونحضر الحشو.
2- الحشو "الثوم، ملح، فلفل أسود، كمون".
3- نقطع الفلفل الأخضر، الشبت والبقدونس والكرفس إلى قطع صغيرة ثم نضيفها على خلطة الثوم ونهرسها مع بعض فى الخلاط أو الكبة بحيث يكون عبارة عن خليط متماسك ثم نحشى السمك بتتبيلة الثوم.
4- نقشر البطاطس ونغسلها جيدا ثم نقطعها إلى حلقات متساوية الحجم حتى تنضج فى نفس الوقت عند دخولها فى الفرن.
5- نحضر صينية متوسطة الحجم بحيث تأخذ كيلو السمك.
6- نرص حلقات البطاطس فى الصينية ثم نضع عليها شرائح من البصل والجزر.
7- نضع سمك التونة المتبل بالثوم على شرائح البصل والبطاطس ثم نرش عليه القليل من الزيت.
8- بعد تسخين الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، ندخل الصينية للفرن لمدة ساعة.

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