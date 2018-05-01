بسبب الدولار.. الذهب يفقد جاذبيته كملاذٍ آمن

فقد الذهب جاذبيته كملاذ آمن، مع مكاسب الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في 4 أشهر، وفي ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة.



وشهدت أسعار المعدن الأصفرتراجعا لأدنى مستوى في شهرين عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الأداء القوي للدولار، وترقب المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي.



ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي قرار السياسة النقدية غدًا الأربعاء، مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.



ومن جانبه، أعلن معهد الإمدادات الأمريكي تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وبأكثر من التوقعات.



وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 0.9% ليفقد 12.40 دولارًا ويصل إلى 1306.80 دولار للأوقية، مقلصًا خسائره التي تجاوزت 16 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.



وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7% ليسجل 1306.25 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6% إلى 92.43 دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل يناير الماضي.