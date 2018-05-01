«جولدمان ساكس» يدفع 110 ملايين دولار بسبب التلاعب بالعملة

بعد سنوات من موجة كبيرة من العقوبات المرتبطة بتداول العملات الأجنبية من قبل البنوك العالمية الأخرى، وافقت إدارة بنك "جولدمان ساكس" على دفع 110 ملايين دولار، لتسوية إدعاءات بأن موظفي قطاع العملات الأجنبية شاركوا معلومات حول طلبات العملاء في غرفة إلكترونية للتواصل.



وأعلنت دائرة الخدمات المالية في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن البنك وافق على دفع 55 مليون دولار لكل من الدائرة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا أنه سيقدم خطة لتحسين ضوابطها الداخلية وتعزيز سياساته.



وكشفت تحقيقات قسم الخدمات المالية في نيويورك، أن بعض موظفي البنك قد استغلوا الرقابة الضعيفة للشركة على أعمالهم، لمشاركة معلومات العملاء بطريقة غير صحيحة.



وفي نفس العام وافق"جولدمان ساكس" وثمانية بنوك أخرى على دفع نحو ملياري دولار، لتسوية دعوى جماعية في نيويورك بسبب التلاعب بالعملة.