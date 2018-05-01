القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
اقتصاد
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 09:07 م

«جولدمان ساكس» يدفع 110 ملايين دولار بسبب التلاعب بالعملة

جولدمان ساكس
جولدمان ساكس
الدستور
dostor.org/2152522

بعد سنوات من موجة كبيرة من العقوبات المرتبطة بتداول العملات الأجنبية من قبل البنوك العالمية الأخرى، وافقت إدارة بنك "جولدمان ساكس" على دفع 110 ملايين دولار، لتسوية إدعاءات بأن موظفي قطاع العملات الأجنبية شاركوا معلومات حول طلبات العملاء في غرفة إلكترونية للتواصل.

وأعلنت دائرة الخدمات المالية في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن البنك وافق على دفع 55 مليون دولار لكل من الدائرة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا أنه سيقدم خطة لتحسين ضوابطها الداخلية وتعزيز سياساته.

وكشفت تحقيقات قسم الخدمات المالية في نيويورك، أن بعض موظفي البنك قد استغلوا الرقابة الضعيفة للشركة على أعمالهم، لمشاركة معلومات العملاء بطريقة غير صحيحة.

وفي نفس العام وافق"جولدمان ساكس" وثمانية بنوك أخرى على دفع نحو ملياري دولار، لتسوية دعوى جماعية في نيويورك بسبب التلاعب بالعملة.

موضوعات متعلقة

رئيس «جولدمان ساكس» يتقاضى 24 مليون دولار في 2017

«جولدمان ساكس» يخفض توقعاته لمبيعات أيفون

«ويلز فارجو» يدفع مليار دولار لتسوية اتهامات بالاحتيال

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهرين

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

السيل يجرف الأهلى.. تجميد مستحقات اللاعبين.. و«جلسة محاسبة» لـ«البدرى»

كيف وصل أبوتريكة و1528 إخوانيًا إلى قوائم الإرهاب مرة ثانية؟

وصول أبوالغيط إلى الكويت للمشاركة في المؤتمر العربي الثالث للمياه

إصابة 4 بائعين في مشاجرة بسبب أولوية فرش البضائع بالغربية

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن في دوري الأبطال

السيل يجرف الأهلى.. تجميد مستحقات اللاعبين.. و«جلسة محاسبة» لـ«البدرى»

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن في دوري الأبطال

السيل يجرف الأهلى.. تجميد مستحقات اللاعبين.. و«جلسة محاسبة» لـ«البدرى»

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

كشكول

الإمام الأكبر: نسعى لتطوير المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

لجنة لمراجعة النقص في أعضاء هيئة التدريس بكليات بنها

٥ مايو جامعة عين شمس تتسلم رسميا شهادة QS العالمية

مني صلاح بطلة ذوى القدرات الخاصة بزراعة عين شمس

المهن التعليمية توجه الشكر لوزير التعليم لاعتماده تعديل اللائحة التنفيذية

الأمصار

الملكي والبافاري يحاولان اكتشاف الثغرات في أول 45 دقيقة

القوات التونسية تنجح في القبض على مهربين ليبيين عبر الحدود

بنزيما يرد على منتقديه بهدف في مرمى بايرن ميونيخ

ترامب: سأزور القدس خلال الشهر الحالي

بايرن ميونيخ يتقدم في أقل من 5 دقائق على ريال مدريد

منوعات

الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك