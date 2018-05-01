«بومبيو»: السلك الدبلوماسي مفتاح استعادة أمريكا «تفوقها»

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، لموظفي وزارة الخارجية الأمريكية، إنهم يمثلون الوسيلة الرئيسية لتحقيق هدفه في استعادة «تفوق» الدبلوماسية الأمريكية.



وأضاف «بومبيو» في خطاب غير رسمي لموظفيه، هو الأول له بمقر الوزارة في واشنطن منذ توليه مهام منصبه الأسبوع الماضي: «يجب أن يتواجد السلك الدبلوماسي الأمريكي في كل ركن من أركان العالم، وهذا تعهدي المتواضع والنبيل لمساعدتكم على تحقيق ذلك».



وذكر أنه ينوي «الإصغاء والتعلم» بينما يتلمس طريقه في الوزارة، بعد قيام الرئيس دونالد ترامب بإقالة سلفه، ريكس تيلرسون، في مارس الماضي.



