«المرور» يعيد فتح 3 طرق رئيسية في القصير

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح طرق: القصير – قفط، القصير - مرسى علم، والقصير – سفاجا، عقب تحسن الأحوال الجوية واتضاح الرؤية.



كانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت تلك الطرق عقب رصدها وجود رياح محملة بالأتربة وعاصفة ترابية على الطرق الرئيسية بالمحافظات، وتم إغلاق بعضها لحين تحسن الأحوال الجوية، وتمت إعادة فتح الطرق عقب اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.



وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بالتعليمات حرصًا على سلامتهم، للحد من الحوادث المرورية، وتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

