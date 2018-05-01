القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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سياسي
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 09:01 م

مجدي البدوي: قانون العمل سلب حقوق العاملين بالقطاع الخاص

مجدي البدوي، نائب
مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر
dostor.org/2152517

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الحالي سلب كل حقوق العاملين بالقطاع الخاص، وجميع العمال ينتظرون مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش في مجلس النواب.

وأضاف البدوي، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مساء الثلاثاء، أن القانون الجديد سيوفر الأمان الوظيفي للشباب في القطاع الخاص، مؤكدًا أن القانون الجديد سيكون الملاذ الأمن للعمال والشباب.

وأوضح أن الدولة تسعى لتطوير شركات الغزل والنسيج، والحديد والصلب، والنصر للسيارات، وصناعة الدواء، مؤكدًا أن النظام الحالي يسعى لعلاج الكوارث التى تمت في الماضي.

وشدد، على أن الخصخصة ضيعت مصر وضيعت ثروات قومية لمصر، واليوم نحاول أن نلحق أنفسنا، مؤكدًا أن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية التى نعيشها حاليًا هو الإنتاج.

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