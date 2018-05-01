استقالة الرئيس التنفيذي لـ«واتس آب»

أعلن ستقال "جان كوم" الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتطبيق "واتس آب"، استقالته من منصبه، وسط تضارب بشأن أسباب القرار.



وقال كوم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "بعد 10 سنوات تقريبًا من تأسيس واتساب مع شريكي براين اعتقد أنه حان الوقت لتجاوز هذه المرحلة"، مضيفا: "سوف أقوم لبعض الوقت بالاهتمام بالأشياء التي استمتع بها بعيدًا عن التكنولوجيا".



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن "جان كوم" سيتخلى عن عضوية مجلس إدارة "فيسبوك" التي حصل عليها بعد استحواذ الأخيرة على "واتساب" مقابل 19 مليار دولار في عام 2014.



وأضاف التقرير، أنه كانت هناك توترات مع إدارة "فيسبوك" حول احتمالية تقليص تشفير محادثات "واتس آب" والتي تضمن عدم إمكانية اعتراض الرسائل وقراءتها من قبل أي شخص خارج المحادثة.