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الثقافة
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 08:56 م

بعد فيديو «دينا أنور».. تاريخ من الهجوم على «رقصات المثقفين»

بعد فيديو «دينا أنور»..
حسام الضمراني
dostor.org/2152513

بالنظر إلى تاريخ الرقص في مخيلة المثقفين وأهل الكتابة، نجد أنه ارتبط لديهم كونه أحد أدوات التعبير عن العقائد البدائية والمعتقدات والطقوس الوثنية كالهنود الحمر والمصريين القدامى ورقصات شكر الآلهة وطرد الأرواح الشريرة والرقص الجنائزي، كما أن البعض الآخر يراه تعبيرا عن حاجات ومتطلبات حياتية وإنسانية كجلب المطر أو لطلب المساعدة في الحفاظ على المنطقة أو القبيلة من شر يحدق بها.

وبالنظر أيضًا إلى تاريخ فرق الفنون الشعبية التي اهتمت بفن الرقصن وجعلت منه أحد أدوات القوى الناعمة التي استطاعت أن تصل للخارج وتقدم صورة إيجابية عن مصر في أوقات السلم والحرب، كفرقة رضا الاستعراضية والتي بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي تحت قيادة محمود رضا، ثم الفرقة القومية للفنون الشعبية والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1960 بقرار من الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة، وغيرها من الفرق، إلا أنه ومع كل ذلك، يلقى فن الرقص في مصر هجومًا كبيرًا، إذا تطوع وعبر عنه أحد أعضاء نادي الكتابة والفكر في مصر، فمبجرد أن يتم الحديث عنه تسن السكاكين ويشن الهجوم في كل صوب وحدب.

البداية كانت عام 2005 مع الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، عندما دافع عن إنشاء مدرسة للرقص الحديث، وهو ما جعل المعزول محمد مرسي الذي كان حينها رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، لشن مواجهة شهدت مشادات وخلافًا في الرأي واضحًا عندما اعتبر «مرسي» أن الرقص وتمايل النساء يثير الغرائز، وأن لمس الرجل للمرأة لا يجوز، بينما دافع الشاعر«حجازي» عن طلبه باعتبار أن الرقص لا يثير إلا المرضى، وأن من شاهد عروض الباليه العالمية مثل «بحيرة البجع» يعرف أن هذه الفنون رفيعة ولا تحمل أي إثارة، وختم حجازي كلامه، بأن هناك فرق كبير بين الفن والتعري.

«الرقص» لم يسلم من الاتهام، بعد هذه الواقعة بحوالي 12 عاما، وذلك عندما قدمت الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة قناة السويس فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاولت من خلاله تقديم رسالة مفادها بأن الرقص حالة تربط بين المشاعر وحركة الجسد بشكل متناغم تحت تأثير موسيقى معين، وليس لإثارة الغزائز، وهو ما جعلها تتعرض لوصلة من السخرية والهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رافضين ما تقوم به من ممارسات مثيرة للجدل، مطالبينها بوقف المهازل التي ترتكبها.

بعد انتهاء حملة الهجوم على أستاذة الآدب الإنجليزي، انتقل الهجوم لكاتبة أخرى هي الدكتورة دينا أنور، صاحبت كتاب «محاكم التفتيش.. ضحايا الفكر بين الماضي والحاضر»، وذلك بعد أن نشرت فيديو راقص لها عبر حسابها على «فيسبوك».

فيديو رقص صاحبة كتاب «محاكم التفتيش» ليس الأول في علاقة الكاتبة والصيدلانية بفن الرقص باعتباره فنًا ليس الهدف منه إثارة الغزائز، إذ سبقه رفضها لمحاولات البعض الهجوم على مشهد الرقص داخل مدرسة الليسيه في حي الهرم، واصفة المهاجمين بأنهم دعاة رجعية من رافضي الفن بكل صوره وأشكاله.

الدكتورة دينا أنور قالت لـ«الدستور»، تعليقًا منها على الهجوم الذي تشهده بسبب مقطع الفيديو، إن الرقص بالنسبة لها أحد الفنون المهمة التي تمثل متعة للإنسان والذي يربط الإنسان خلالها بين مشاعره وحركة جسده، لافتة إلى أنها كنت راقصة للفنون الشعبية خلال مرحلة طفولتها، وأن أحد أسباب انحيازها لهذا الفن منذ طفولتها هو حالة البهجة التي خلقتها مثلًا فرقة رضا للفنون الشعبية، وكذلك رقصات السندريلا سعاد حسني بأفلامها، والتي كانت لا تلقى الهجوم بل الحفاوة والترحيب والإعجاب لدي جموع المشاهدين.

وأضافت «أنور»، أن ثاني هذه الأسباب هو أنها ترى أن لكل شعب رقصاته الخاصة به، والتي يمارسها الكثير منهم بالشوارع والحفلات والأفراح والمناسبات، كرقصات المواطن الخليجي بالسيف، ورقصات ذات طابع خاص بالشعب اللبناني، ورقصة الدبكة عن الفلسطينيين، ومع ذلك لم يتم الهجوم عليها مثلما يحدث مع رقصات المصريين، مؤكدة أنه ومع ذلك الرقص ليس عيبًا وأنها تتمنى أن ينظر المهاجمون لهذا الفن برؤية أكبر وأشمل كونه فنًا نبيلًا.

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