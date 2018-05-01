القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 08:16 م

حزب الله يرد على المغرب: لا ندعم الـ«بوليساريو»

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
dostor.org/2152474

نفى حزب الله اللبناني الثلاثاء اتهامات المغرب بارساله أسلحة الى جبهة بوليساريو، الأمر الذي دفع الرباط قبل ساعات الى قطع علاقتها الدبلوماسية مع طهران، أبرز داعمي الحزب.

وأورد حزب الله في بيان أصدره "تعليقًا على القرار المغربي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وحول مزاعم وزير خارجيتها بقيام حزب الله بدعم وتدريب جبهة بوليساريو، ينفي حزب الله هذه المزاعم والاتهامات جملة وتفصيلًا".

واعتبر أنه "من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أميركية وإسرائيلية لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة" لافتًا الى أنه "كان حريًا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعًا لقطع علاقاتها مع إيران".

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