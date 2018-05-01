القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 08:10 م

شرطة المسطحات تضبط 423 قضية متنوعة بالمحافظات

شرطة المسطحات تضبط
عمرو المزيدي
dostor.org/2152472

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة من ضبط 423 قضية متنوعة وتأمين تنفيذ 102 إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، تنفيذ 3 أحكام قضائية، في مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة دخان كثيف، مكبّرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجري المائي لنهر النيل.

جار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

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