نائب ذوي الإعاقة: القوى العاملة قررت تطبيق كود الإتاحة

أعلن النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، عن توصله لاتفاق مع الوزير محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على توفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة فى القطاع الخاص وفتح مشروعات صغيرة لهم بدعم من الوزارة للمساهمة فى حصول ذوى الإعاقة على فرص عمل عديدة ومتعددة.



وقال حنفي، في بيان له، إن الاتفاق مع الوزير جاء خلال اللقاء الذى عُقد على هامش الاحتفال بعيد العمال، حيث استمع الوزير للرؤية فى كيفية تفعيل مبادرة الوزارة لفرص عمل ذوى الإعاقة، والتى تنطلق من محافظة الشرقية كبداية أولى للوقوف عليها وعلى النقاط الإيجابية فيها وتحليل بيانات بعض الآثار السلبية أن وجدت ثم انطلاقها لتشمل محافظات أخرى وإلى أن يتم تعميمها بمختلف أنحاء الجمهورية، وأن هناك موقعًا إلكترونيًا لتسجيل بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة أنشئته وزارة القوى العاملة ويستطيعون بكل سهولة ويسر تسجيل بياناتهم.



وأضاف حنفى أن الوزير والمسئولون بالوزارة خلال المقابلة أبدوا مرونة كاملة وتفهمًا واضحًا لأهمية التعامل مع قضية الإعاقة والأشخاص ذوى الإعاقة وتذليل العقبات والصعوبات التى تواجه فرص النجاح فى هذا الشأن على اعتبار أن العام الجاري هو عام الإعاقة ويجب أن يحصل ذوى الإعاقة على جميع فرص العمل ومقوماته وبالتالي مكتسباتهم وحقوقهم.



وأشار حنفي، إلى أن الوزير قرر أن يتم تطبيق كود الإتاحة فى كل المكاتب التابعة للوزارة وفى كل المحافظات مع الأخذ فى لتسهيل تردد ذوى الإعاقة عليها أو الحصول على خدماتهم وبشكل لا يمثل أى عناء أو مشقة لهم.



وتابع حنفى: "هناك خطوة أخرى جيدة تعمل عليها الوزارة وهى إجراء عملية الدمج والتكامل والمشاركة لراغبى التوظيف أو الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ويدوية من الأشخاص ذوى الإعاقة بعضهم البعض وبينهم وبين الأشخاص من غير ذوى الإعاقة والتيسير عليهم ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم أن رغبوا فى ذلك".

