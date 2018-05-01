مواجهات عنيفة على هامش مسيرة عيد العمال في باريس

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة وأشخاص ملثمين على هامش مسيرة عيد العمال بعد ظهر الثلاثاء، في باريس، بحسب مراسلي «فرانس برس»، وذلك بعدما سار عشرات الآلاف صباحا بهدوء في كبرى مدن البلاد.



في العاصمة، جمعت المسيرة النقابية نحو عشرين ألف شخص بحسب الشرطة التي أحصت أيضا 14 ألفا و500 آخرين خارج المسيرة المعلنة بينهم نحو 1200 من الملثمين.



وأفادت نقابة «سي جي تي» أن 55 ألف شخص شاركوا في مسيرة باريس فيما شارك نحو 210 آلاف في مختلف أنحاء فرنسا. أما وزارة الداخلية فقدرت عدد المتظاهرين في فرنسا بنحو 143 ألفًا.



وقبل أن تصل المسيرة الباريسية إلى جنوب العاصمة، تعرضت قوات الأمن لرشق بـ«مقذوفات» وردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.



وفي مقدم تظاهرة الملثمين، اطلقت هتافات مثل «الجميع يكرهون الشرطة» و«باريس انهضي».



