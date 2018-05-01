القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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محافظات
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 07:49 م

محافظ البحيرة تتفقد المدينة الحرفية (صور)

محافظ البحيرة تتفقد
جمال ضرغام
dostor.org/2152455

أكدت نادية عبده، محافظ البحيرة، ضرورة تشجيع الاستثمارات بجميع مناطق محافظة البحيرة وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين للمساهمة فى عمل تنمية حقيقية وإيجاد فرص عمل للمواطنين.

وأوضحت محافظ البحيرة، أنه لأول مرة في مصر يتم إقامة أول مدينة حرفية متكاملة بمنطقة فرهاش بمدينة حوش عيسى، تضم 247 ورشة متنوعة و408 وحدة سكنية باستثمارات 300 مليون جنيه على مساحة 13.8 فدان، مضيفة أن المشروع يهدف إلى تحقيق فرص عمالة حرفية كثيفة وإحداث رواج صناعي وتجاري غير مسبوق، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من 60% من أعمال المشروع.

جاء ذلك خلال تفقدها الأعمال الجارية بالمدينة الحرفية، ووجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدينة حتى تتم الاستفادة منها وتحقيق الغرض فى توفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات.

أشار جمال أبوالفضل، المستشار الإعلامي للمحافظة، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإنشاء أول مجمع سكنى حرفى متكامل بمنطقة فرهاش مركز حوش عيسى.

وأضاف أبوالفضل أن المدينة الحرفية تم تصميمها وفقًا للشروط البيئية، ويستطيع المواطن الذى يعمل في المجالات الحرفية الحصول علي وحدة سكنية وورشة تصلح لعمله في وقت واحد عن طريق قرض تعاوني يتم سداده على 30 عامًا، تيسيرًا على أبناء المحافظة في تقسيط قيمته.

محافظ البحيرة تتفقد المدينة الحرفية (صور)
محافظ البحيرة تتفقد المدينة الحرفية (صور)
محافظ البحيرة تتفقد المدينة الحرفية (صور)
محافظ البحيرة تتفقد المدينة الحرفية (صور)
محافظ البحيرة تتفقد المدينة الحرفية (صور)
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