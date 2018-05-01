عودة حسني عبدربه ومحمد عواد لمران الإسماعيلي

عاد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، حسني عبدربه، ومحمد عواد، للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقهما بعد غيابهما عن مران أمس؛ استعدادا لمواجهة المتأهل من مباراة الإنتاج الحربي والزمالك، في منافسات الدور نصف النهائي لكأس مصر.



وكان الثنائي غابا عن بداية استعدادات الفريق لأدائهما واجب العزاء في زوجة الدكتور أكرم عبدالعزيز، إخصائي العلاج الطبيعي، التي توفيت في حادث.



وشهد مران الإسماعيلي اليوم، تدريبات خاصة على ركلات الجزاء ضمن برنامج الفريق التحضيري لمواجهة نصف نهائي كأس مصر.

كما شهد المران عودة محمد فتحي، لاعب الوسط، للتدريبات الجماعية بعد خوضه تدريبات تأهيلية أمس.