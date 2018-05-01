«المصري» يختتم تدريباته استعدادًا لإنبي غدًا في الدوري

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، اليوم الثلاثاء، مرانه الأخير على أحد ملاعب مدينة برج العرب؛ استعدادا لمباراته أمام إنبي، والتي تقام في الرابعة والنصف عصرا، غدًا الأربعاء، على ستاد برج العرب، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وركز الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، خلال المران الذي جاء خفيفا، واستمر لما يقرب من الساعة على النواحي الخططية والتكتيكية، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها الفريق لقاء الغد.



وشهد المران تركيزا من الجهاز الفني على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة، سواء في المواقف الدفاعية أو الهجومية.



ويواصل الجهاز الفني، مساء اليوم، سلسلة المحاضرات النظرية للاعبيه، وهي التي يتم الاستعانة فيها بالفيديو، من أجل تلقين كل لاعب مهامه في الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد.