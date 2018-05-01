«المحامين» تؤكد: لم نقدم مرشحًا لعضوية حقوق الإنسان

أكدت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، أنه لا صحة لما نسب لها من ترشيح ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.



وأوضحت النقابة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن قانون المجلس لا يسمح بتمثيل أي جهة لعضويته وليس هناك سوابق يمكن الاستناد إليها، موضحة "النقابة لا تملك فرض أي عضو على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهناك أجهزة مسئولة عن هذه الترشيحات لا تملك النقابة أي سلطان عليها".



وتابع البيان، "المعلومات المتناثرة عن طالبي عضوية المجلس تفيد تجاوزهم 60 مرشح من المحامين بينهم 6 أو 7 من أعضاء مجلس النقابة، وتلك الحملة يقف ورائها من طلب تدخل النقابة لصالحه واعتذرت عن القيام بذلك الدور، لأننا لا نملك هذه الصلاحية وكذلك يتعذر التمييز أو الترجيح لأحدهم على حساب الآخرين".