وصول أبوالغيط إلى الكويت للمشاركة في المؤتمر العربي الثالث للمياه

وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى الكويت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط؛ للمشاركة في افتتاح المؤتمر العربي الثالث للمياه والمقرر له غدا، والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وسيلقي الأمين العام للجامعة العربية كلمة في حفل افتتاح المؤتمر- الذي سيعقد على مدى يومين تحت شعار (التكامل العربي في إدارة الموارد المائية) - والذي يعقد بمشاركة مصرية وعربية ودولية واسعة؛ لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالمياه في الوطن العربي.

كما يبحث المؤتمر المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 المعنية بالمياه في الوطن العربي.

ويشمل جدول أعمال المؤتمر 23 بندا، في مقدمتها سرقة الاحتلال الإسرائيلي للمياه العربية في الجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ علي الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، وتعزيز القدرة التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام المياه غير التقليدية.

ويناقش المؤتمر 44 ورقة عمل علمية متخصصة، تعنى بمختلف مجالات المياه، مقدمة من معظم الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية المشاركة؛ وذلك بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.