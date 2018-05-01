عمرو أديب يستضيف نجوم «للحب فرصة أخيرة».. غدًا

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، غدًا الأربعاء، في برنامجه كل يوم على فضائية "أون"، أبطال مسلسل "للحب فرصة أخيرة" داليا البحيري وفراس سعيد ومخرجته منال الصيفي وكاتبته شهيرة سلام، للحديث عن العمل الذي تتواصل إذاعة حلقاته، محققًة نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرا.



على صعيد آخر، ينتهي الفنان فراس سعيد، الأحد القادم، من تصوير آخر مشاهد العمل وهو اليوم الذي سيضم معظم أبطال العمل الذي يعتبر ثاني بطولات فراس سعيد التليفزيونية، بعد مشاركته للنجمة ليلى علوي بطولة مسلسل فرح ليلى.



ويلعب فراس في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" دور رجل أعمال يدعى محمود، يقرر أن يرشح نفسه لمجلس الشعب، وفي الوقت نفسه، يبدأ استثمار نقوده في مجال التعليم وتبدأ علاقته بداليا البحيري ليكتشف أن الحب والعمل في هذا المجال أهم بالنسبة له من أي شىء أخر.



وعبّر فراس عن سعادته الكبيرة من ردود الأفعال التي يراها يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشيد بعلاقة الحب بين محمود وداليا، وفي الوقت نفسه، يواصل فراس تصوير دوره في مسلسل "ضد مجهول" مع النجمة غادة عبد الرازق والمخرج طارق رفعت.

