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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 07:41 م

مارك زوكربيرج: عالجنا خصوصية البيانات في «فيسبوك» تمامًا

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
طارق عتمان
dostor.org/2152442

أكد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك، أنه تمت معالجة قضية خصوصية البيانات مرة أخرى، مشيرا إلى الخطوات التى اتخذتها المنصة لبناء حماية الخصوصية.

وقال زوكربيرغ خلال افتتاح المؤتمر السنوى للمطورين F8 فى سان خوسيه بكاليفورنيا: "نحتاج إلى التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى"، مشيرا إلى فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

يأتى مؤتمر F8 بعد أسابيع فقط من سفر زوكربيرج إلى واشنطن للإجابة على أسئلة الكونجرس حول كيفية وصول شركة الاستشارات السياسية الرقيمة "كامبريدج أناليتيكا" لبيانات حسابات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم دون إذن منهم.

ومن المنتظر أن يتحدث زوكربيرج عن خطط الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد سلسلة الأزمات التى تعرضت لها خلال الشهور الماضية.

وقبل ساعات من انطلاق المؤتمر، نشر مارك زوكربيرج منشورا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يقول من خلاله: "ينطلق مؤتمر F8، وسأقوم بمشاركة المزيد بشأن العمل الذى نبذله لنحافظ على سلامة الناس، وما نفعله لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة التى تساعد على التواصل بطرق جديدة بشكل أفضل، ويمكنك متابعتنا فى تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ".

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