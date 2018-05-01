القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
عالم
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 07:35 م

خلال ساعات.. المعارضة التركية تكشف مرشحها لانتخابات الرئاسة

اردوغان
اردوغان
dostor.org/2152440

يتوقع أن يعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا في وقت لاحق هذا الأسبوع مرشحه لمنافسة الرئيس رجب طيب اردوغان في انتخابات 24 يونيو، وفق ما قال متحدث باسمه الثلاثاء.

وتسعى المعارضة إلى منافسة اردوغان بقوة قبل اقل من شهرين للانتخابات، بعدما سعى رجل تركيا القوي لمحاصرة معارضيه بإعلانه اجراء انتخابات مبكرة قبل عام ونصف عام من موعدها المحدد.

وسيعلن حزب الشعب الجمهوري العلماني اسم مرشحه خلال تجمع صباح الجمعة في قاعة رياضية في أنقرة، حسبما قال المتحدث باسمه بولنت تزجان للصحفيين.

وسرت تكهنات كثيرة بشأن الشخصية التي سيرشحها حزب الشعب الجمهوري فيما لمح زعيمه كمال كيليتشدار اوغلو الى أنه لن يكون مرشحا وسط عدم تمكن المراقبين بشكل عام من ترجيح أي اسم. ولم يؤكد تزجان إن كان الحزب اتفق على مرشح مكتفيا بالقول "وصلنا إلى نقطة مهمة".

ويأتي الاعلان بعدما خالف الرئيس السابق عبدالله غول، الذي كان مقربا من اردوغان قبل أن يختلف مع الحكومة، التوقعات بأن يكون مرشح المعارضة الأوحد عبر إعلانه أنه لن يقدم على الخطوة.

وعلى ساحة التنافس ايضا السياسية القومية ميرال اكسينير التي تتزعم حزب "اييي" الذي تم تشكيله مؤخرا بعدما انشق عن حزب العمل القومي إثر تحالف الأخير مع اردوغان.

وسخر نائب رئيس الحكومة التركية بكر بوزداق، من خطوة حزب الشعب الجمهوري معتبرا انه "يحاول كسب الوقت" بجعله مجرد الاعلان عن موعد يبدو وكأنه استراتيجية.

وأعلن بوزداق على تويتر، أن اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الجمهوري "عاجزة تماما وغير كفوءة"، وقال إن عدم ترشح كيليتشدار اوغلو شخصيا يعتبر بمثابة "هروب سياسي".

وكان حزب العدالة والتنمية أطلق باكرا حملته باعلان رئيس الحكومة بن علي يلديريم الاثنين عن حزمة حوافز قدّرت تقارير قيمتها بـ24 مليار ليرة (6 مليارات دولار).

ومن شأن هذه الحزمة اعطاء الناس الفرصة لاعادة جدولة الديون والغرامات. أما أبرز ما تتضمنه حزمة الحوافز فهو اعطاء الموظفين دفعة قيمتها الف ليرة (245 دولار) قبل عيدي الفطر والأضحى.

ويقول تزجان أن حزمة الحوافز التي اعلنها يلديريم سرقت من البيان الانتخابي لحزب الشعب الجمهوري، داعيا الناخبين إلى عدم الوقوع في فخ الاغراءات.

في المقابل، اعتبرتها اكسينير "رشى انتخابية"، وأمام المرشحين مهلة حتى السبت لتقديم اسمائهم إلى اللجنة الانتخابية المركزية.

وكان زعيم الحزب القومي اليساري الصغير "وطن" دوغو بيرنتشيك أول من قدم ترشحه.

وأعلن رئيس حزب "السعادة" المحافظ تمل كرم الله أوغلو كذلك ترشحه. وكان أجرى محادثات مكثفة مع غول لإقناعه بخوض السباق الرئاسي تحت مظلة حزبه.

وسيعلن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد كذلك مرشحه الجمعة، وفق ما أفاد زعيمه المشارك الجديد سزاي تمللي، علما بان اسم رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش يبقى في الواجهة رغم أنه يقبع خلف القضبان منذ نوفمبر 2016.
وسيكون موعد 24 يونيو عندما تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد تاريخيا بالنسبة لتركيا الحديثة.

وبعد الانتخابات، سيتم تطبيق النظام الرئاسي الجديد الذي أقره استفتاء جرى في إبريل 2017 ويؤكد منتقدوه انه يمنح الرئيس سلطات استبدادية.

وفي حال فاز اردوغان، فسيمنحه ذلك ولاية جديدة مدتها خمس سنوات ستسمح له بالمضي بالتحولات التي أحدثها في تركيا منذ أصبح رئيسا للوزراء في 2003.

موضوعات متعلقة

الرئيس التركي يقيم دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة

الحزب الحاكم فى تركيا يتحدى المعارضة

المعارضة التركية تعتزم تشكيل جبهة موحدة ضد أردوغان في الانتخابات

الجمعة.. المعارضة التركية تكشف مرشحها لانتخابات الرئاسة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ حوالي 9 ساعات

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ يومين

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ يومين

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ يومين

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ يومين

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

الآن

وزيرة يمنية: 27 مليار دولار خسائر منذ «انقلاب الحوثيين»

المأزق.. ماذا سيفعل ترامب فى الاتفاق النووى بعد 10 أيام؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

«الداخلية» تحبط تهريب 3 أطنان بانجو وتضبط 2 من كبار المهربين

الأكثر قراءة

السيل يجرف الأهلى.. تجميد مستحقات اللاعبين.. و«جلسة محاسبة» لـ«البدرى»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

كيف وصل أبوتريكة و1528 إخوانيًا إلى قوائم الإرهاب مرة ثانية؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

السيل يجرف الأهلى.. تجميد مستحقات اللاعبين.. و«جلسة محاسبة» لـ«البدرى»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

كيف وصل أبوتريكة و1528 إخوانيًا إلى قوائم الإرهاب مرة ثانية؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

كشكول

المهن التعليمية توجه الشكر لوزير التعليم لاعتماده تعديل اللائحة التنفيذية

سلمان: قطاع الطب في جامعة الأزهر يقدم خدمات متميزة للمرضى

بالصور.. جامعة المنوفية تنظم المؤتمر الدولى السادس لزراعة الكبد

عميد علوم بنات الأزهر تشدد على الابتعاد عن الجزيئات الغامضة في الامتحانات

كيف يدرس طلاب رياض الأطفال 2018 فى نظام التعليم في الجديد؟

الأمصار

حزب الله: الاتهامات المغربية موجهة بضغط أمريكي وإسرائيلي

العراق.. العثور على نفق داعشي بداخله صواريخ قاذفة ضد الدروع

اتحاد العمال الجزائري يدعو بوتفليقة إلى الترشح لفترة خامسة

بالفيديو.. احتجاجات في أرمينيا بسبب رفض البرلمان ترشيح زعيم المعارضة لرئاسة الوزارة

بالصور.. رفع العلم السوري في مخيم اليرموك

منوعات

الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك