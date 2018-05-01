«دينزل واشنطن» و«أندرو جارفيلد».. أبرز المرشحين لجوائز توني

أعلن منظمو جائزة توني المسرحية، اليوم الثلاثاء، أن نجوم هوليوود، وبينهم دينزل واشنطن وأندرو جارفيلد وإيمي شومر ومايكل سيرا، يتنافسون على الفوز بجوائز توني لهذا العام.



وتعتبر جوائز أنطوانيت بيري للتميز في مجال المسرح، المعروفة باسم توني، هي أكثر الجوائز المرموقة التي تمنح للعروض المسرحية والمسرحيات الموسيقية في الولايات المتحدة.



وتتصدر قائمة المسرحيات المرشحة المسرحية الموسيقية "مين جيرلز" أو "الفتيات الوضيعات" و"سبونج بوب سكوير بانتس"، حيث نالت كل منهما 12 ترشيحًا.



وجائت في ترتيب لاحق مسرحيات "ذا باندز فيزيت" أو زيارة الفرقة و"كاروسيل" و"إنجلز إن أمريكا" أو "الملائكة في أمريكا" حيث نالت كل منها 11 ترشيحًا، وتم ترشيح نجم هوليوود دينزل واشنطن عن دوره في مسرحية " ذا أيسمان كومث" أو وصول الرجل الجليدي، وأندرو جارفيلد عن دوره في "إنجلز إن أمريكا" أو "الملائكة في أمريكا" وإيمي شومر عن دورها في "ميتيور شاور" أو وابل النيازك، ومايكل سيرا، عن دوره في "لوبي هيرو".



ومن المقرر ان يبدأ حفل توزيع الجوائز في نيويورك في 10 يونيو القادم.

