«جهجه» يحصل على توصية الحكومة لإنشاء محطة كهرباء بالمحلة

تقدم النائب حامد جلال جهجه، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة المحلة الكبري، باقتراح برغبة بخصوص سرعة الانتهاء من إنشاء محطة كهرباء بناحية كفر دخميس بمركز المحلة الكبري، وإدراجها فى خطة ٢٠١٨٢٠١٩، لرفع المعاناة عن المواطنين الناتج عن ضعف التيار الكهربي، ما يترتب عليه تلف الأجهزة الكهربية.



وحصل جهجه على موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان وإصدار توصيتها، بضرورة إحالة الأمر إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه.



كما حصل جهجه على الموافقة لتحسين التغذيو الكهربائية لقرى الشهيدى، وطنباره، ودمرو، وسنباره، وكفردمرو، وبشبيش، وشبرانبات، والعثمانية، ومحلة القصب، وميت السراج، وأكد النائب أن ذلك يأتي فى إطار حرصه على رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة.