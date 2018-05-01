القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
عالم
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 07:30 م

اتفاق لنقل مسلحي المعارضة السورية من ريف حمص إلى إدلب

اتفاق لنقل مسلحي
dostor.org/2152437

قالت مصادر سورية واسعة الاطلاع، أنه تم اليوم الثلاثاء، وقف الأعمال القتالية في محافظة حمص وسط سورية ونقل مسلحي المعارضة إلى محافظة إدلب شمال سورية.

وأكدت المصادر: "بعد اجتماعات مارثونية استمرت لمدة ثلاثة أيام على معبر الدار الكبير شمال غرب مدينة حمص بين قادة المجموعات المسلحة وضابط من الجيش الروسي تم التوصل إلى الاتفاق، والذي يخرج بموجبه من يريد المغادرة وتسوية وضع من بقي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال حمص، وهي الرستن وتلبيسة وعدد من القرى والبلدات في ريف حمص الشمالي".

وتسيطر فصائل المعارضة على تلك المناطق منذ بداية عام 2012، وكانت تعتبر معقل فصائل المعارضة، وفشلت القوات الحكومية التي شنت عشرات العمليات العسكرية لاستعادة تلك المناطق التي أصبحت ملاذًا لمسلحي المعارضة الذين خرجوا من أحياء حمص القديمة بداية عام.2014

موضوعات متعلقة

المعارضة السورية تسيطر على 3 حواجز فى محافظة حماة

محطة التحرير القادمة فى سوريا

الجيش السوري يطالب المدنيين بمغادرة ريف حمص وحماة

دي ميستورا يحذر من «حلب جديدة» في إدلب

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ حوالي 9 ساعات

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ يومين

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ يومين

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ يومين

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ يومين

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

الآن

وزيرة يمنية: 27 مليار دولار خسائر منذ «انقلاب الحوثيين»

المأزق.. ماذا سيفعل ترامب فى الاتفاق النووى بعد 10 أيام؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

«الداخلية» تحبط تهريب 3 أطنان بانجو وتضبط 2 من كبار المهربين

الأكثر قراءة

السيل يجرف الأهلى.. تجميد مستحقات اللاعبين.. و«جلسة محاسبة» لـ«البدرى»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

كيف وصل أبوتريكة و1528 إخوانيًا إلى قوائم الإرهاب مرة ثانية؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

السيل يجرف الأهلى.. تجميد مستحقات اللاعبين.. و«جلسة محاسبة» لـ«البدرى»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

كيف وصل أبوتريكة و1528 إخوانيًا إلى قوائم الإرهاب مرة ثانية؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

كشكول

المهن التعليمية توجه الشكر لوزير التعليم لاعتماده تعديل اللائحة التنفيذية

سلمان: قطاع الطب في جامعة الأزهر يقدم خدمات متميزة للمرضى

بالصور.. جامعة المنوفية تنظم المؤتمر الدولى السادس لزراعة الكبد

عميد علوم بنات الأزهر تشدد على الابتعاد عن الجزيئات الغامضة في الامتحانات

كيف يدرس طلاب رياض الأطفال 2018 فى نظام التعليم في الجديد؟

الأمصار

حزب الله: الاتهامات المغربية موجهة بضغط أمريكي وإسرائيلي

العراق.. العثور على نفق داعشي بداخله صواريخ قاذفة ضد الدروع

اتحاد العمال الجزائري يدعو بوتفليقة إلى الترشح لفترة خامسة

بالفيديو.. احتجاجات في أرمينيا بسبب رفض البرلمان ترشيح زعيم المعارضة لرئاسة الوزارة

بالصور.. رفع العلم السوري في مخيم اليرموك

منوعات

الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك