بالصور.. حلقة خاصة عن مدينة زويل مع منى الشاذلي

يحل رجل الأعمال سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة خاصة عن مدينة زويل تعرض، مساء الخميس القادم، على فضائية "سي بي سي".



ويكشف ساويرس، خلال اللقاء، عن الدعم الحكومي الكبير الذي تقدمه الدولة للمدينة، وكيف ساهم ذلك الدعم في سرعة انتقال الطلبة والباحثين من مبنى جامعة النيل إلى مبنى المدينة الجديدة على طريق الواحات.



وسيتطرق ساويرس إلى الأخبار التى انتشرت عن تغيير اسم المدينة، كاشفًا أن اسم الدكتور أحمد زويل يشجع كثيرين على التبرع بأموالهم لصالح مشروعه العلمي الذي حلم بتحقيقه على أرض وطنه.



من جانبه أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي عضو مجلس أمناء مدينة زويل، أن المدينة كانت حلمًا أصبح واقعًا للجميع، لافتًا إلى أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومي للنهضة العلمية تسير على الطريق الصحيح.



وشدد صقر على أن البحث العلمي هو قائد قاطرة نهضة المجتمعات، مضيفًا "علينا الاعتراف أنه مهما وصلت الميزانيات لن تستطيع الدولة وحدها إنجاز هذه المهمة الشاقة والغوص في بحور البحوث العلمية وحدها".



وتحدث الدكتور شريف صدقي، الرئيس الأكاديمي لمدينة زويل، عن الانجازات العلمية التى حققتها المدينة مؤخرًا، والابتكارات التي حصلت على براءات اختراع وفازت في مؤتمر جنيف، وأوضح صدقي أن مدينة زويل هي مدينة علمية متكاملة بداخلها جامعة ومعاهد بحثية لذلك أطلق عليها مدينة وليس جامعة، مشيرًا إلى أنهم فى المدينة يستهدفون ربط البحث العلمي بالاقتصاد لتحقيق النهضة التي يأملون تطبيقها للتعامل مع كل التحديات وتوفير الصناعة والنهوض بالاقتصاد.



وأوضح صدقى أن المدينة تضم أحدث العلوم في مختلف التخصصات التى سيدرسها الطلبة، مؤكدًا أن الجامعة بُنيت على أسس مبتكرة، ويوجد بالمركز العديد من المجالات والتخصصات المختلفة.