الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

سجّل الأمير وليام وزوجته كيت رسميًا ميلاد ابنهما الجديد لويس، الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع

على ولادة أحدث عضو في الأسرة المالكة البريطانية.



وولد الأمير لويس آرثر تشارلز، ثالث ابن للزوجين بعد الأمير جورج (أربعة أعوام) والأميرة تشارلوت (عامان) والذي سيصبح الخامس في ترتيب الوصول إلى العرش، يوم الاثنين الأسبوع الماضي وكان وزنه 3.7 كيلوجرام تقريبا عند الولادة.



ووقع وليام وكيت اللذان يحملان لقبي دوق ودوقة كمبردج في سجل المواليد في قصر كينزجتون بوسط لندن أمام مسؤول من مكتب السجلات بوستمنستر.