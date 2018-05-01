محافظ البحيرة: تنفيذ 60% من أول تجمع سكني حرفي في مصر

أكدت نادية عبده محافظ البحيرة ضرورة تشجيع الاستثمارات بجميع مناطق المحافظة، وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين، للمساهمة فى عمل تنمية حقيقية وإيجاد فرص عمل للمواطنين.



وأوضحت عبده، أنه لأول مرة في مصر يتم إقامة أول مدينة حرفية متكاملة بمنطقة فرهاش بمدينة حوش عيسى، تضم 247 ورشة متنوعة و408 وحدات سكنية باستثمارات 300 مليون جنيه على مساحة 13.8 فدان، مضيفة أن المشروع يهدف إلى تحقيق فرص عمالة حرفية كثيفة وإحداث رواج صناعى وتجارى غير مسبوق، لافتة إنه تم الانتهاء من 60% من أعمال المشروع.



جاء ذلك خلال تفقدها الأعمال الجارية بالمدينة الحرفية، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدينة حتى تتم الاستفادة منها، وتحقيق الغرض فى توفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات.



وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإنشاء أول مجمع سكنى حرفى متكامل بمنطقة فرهاش مركز حوش عيسى، مضيفة أن المدينة الحرفية تم تصميمها وفقًا للشروط البيئة، ويستطيع المواطن الذى يعمل في المجالات الحرفية الحصول علي وحدة سكنية وورشة تصلح لعمله في وقت واحد عن طريق قرض تعاوني يتم سداده على 30 عامًا، تيسيرًا على أبناء المحافظة في تقسيط قيمته.