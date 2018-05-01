المغرب يتهم إيران وحزب الله بتدريب البوليساريو على استخدام صواريخ

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أن مدربين عسكريين تابعين لحزب الله، دعموا جبهة البوليساريو لمواجهة المملكة وقدموا لها التدريب العسكري.



وقال بوريطة، إن مدربي حزب الله سافروا إلى تندوف لتأهيل قيادات من جبهة البوليساريو الانفصالية في هذا الشهر على استخدام صواريخ أرض-جو (SAM-9 ) والصواريخ المضادة للطائرات (STRELLA).



وأكد بوريطة أن قرار قطع العلاقات مع إيران ليس مرتبطا بالأوضاع في سوريا أو الشرق الأوسط بشكل عام، مؤكدا أنه يخضع لمصالح ثنائية، وذلك حسب موقع هسبريس المغربي.



ونفى الوزير المغربي أن يكون لقطع العلاقات تأثير على الشعب الإيراني أو المذهب الشيعي، بل يخص التحالف بين إيران وجبهة البوليساريو فقط، مشددا على أن القرار اتخذ لاعتبارات ثنائية، ولا يرتبط بأي تطورات إقليمية أو دولية، ولم يتخذ تحت أي تأثير أو ضغط.

