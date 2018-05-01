القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثقافة
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 07:22 م

كيف أنقذ «الرافعي» رجل وزوجته من المؤبد مقابل 17 جنيهًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايهاب مصطفى
dostor.org/2152430

أنقذ الرافعي زوج وإمرأته من حكم المؤبد، بفضل براعته وفصاحته مقابل مبلغ لم يتجاوز نصف ما قبضه المحامي الموكول له القضية.

وقعت جريمة قتل مروعةعام 1917، كانت القتيل امرأة عجوز مشهورة بالغنى والبخل معا، تزوجها قبيل مقتلها شاب طمعًا في مالها، فلم يظل معها إلا قليلًا ثم وقعت جريمة القتل، لذا كان أول شخص توجه اليه الجريمة، ثم انصرفت عنه إلى أختها وزوج أختها، وتم اقتيادهما إلى قفص الاتهام،وكانا شيخين عجوزين فيهما بلاغة وغفلة، فلم يستطيعا الدفاع عن نفسيهما، فسمح ذلك للمجرم أن يلف حولهما شباك دلائل الجريمة لينجو منها.

لم تجد المحكمة بدًا سوى أن تحكم بـ(بالمؤبد) عليهما، وقضيا بضع سنين في المحكمة، فطلبت أسرة البريئين من الأستاذ المحامي الأديب حافظ أن يكتب لهم طالبًا العفو من أمير البلاد، وجلعت له نظير ذلك أجر مائة جنيه.

فلجأ الأستاذ حافظ إلى صديقه (الرافعي) ليضع القضية بين يديه ويسأله أن يكتب لأمير البلاد طلب العفو، نظير أجره إن توفق في ذلك العفو.

بدأ الرافعي في قراءة القضية من جميع جوانبها، فكتب بضع وأربعين صفحة بلغة أدبية، وبلغ مراده فتم الإفراج عن السجينتين في مايو 1921. وقبض أجرته على ذلك سبعة عشر جنيًها، واستبقى المحامي لنفسه ثلاثة وثمانين، كما ذكر في مقال على صفحات جريدة الرسالة.

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