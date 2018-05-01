الاتحاد الإنجليزي يوجه الاتهام لـ«البرايتون» بسبب إهانة الحكم

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاتهام لمارك البرايتون لاعب وسط ليستر سيتي بسبب سلوكه تجاه الحكم عقب طرده خلال هزيمة الفريق أمام كريستال بالاس 5- صفر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.



وتم اشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه البرايتون في الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلهورست بارك عقب التحام عنيف ضد ويلفريد زاها جناح بالاس.



وعقب الطرد، بدا أن البرايتون (28 عاما) وجه عبارات مسيئة للحكم مايك دين.



وذكر الاتحاد الانجليزي، أن أمام البرايتون حتى 1700 بتوقيت جرينتش يوم الخميس المقبل للرد على الاتهامات.