القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
فن
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 06:44 م

سامح الصريطي يستأنف تصوير مشاهده في «لعنة كارما»

سامح الصريطي
سامح الصريطي
أ ش أ
dostor.org/2152393

استأنف الفنان سامح الصريطي تصوير دوره بمسلسل "لعنة كارما"، والمقرر أن يشارك ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني القادم.

وقال الصريطي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المخرج خيري بشارة قرر تكثيف ساعات تصوير لتصل إلى 16 ساعة يوميًا، في بعض الأحيان، وذلك من أجل اللحاق بالموسم الرمضاني، مضيفًا أن أحداث المسلسل تدور حول فتاة تضطرها الظروف للتورط مع مجموعة من الخارجين على القانون، وتحاول جاهدة أن تخرج من هذه الورطة.

المسلسل من بطولة هيفاء وهبي، وسامح الصريطي، وباسل الزارو، ونبيل عيسى، وشيرين، ومن تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»

منذ 4 أيام

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ 4 أيام

هند صبرى تجهز لفيلمين جديدين تونسى ومصرى

منذ أقل من شهر

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»

منذ أقل من شهر

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة

منذ أقل من شهر

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة

الآن

لليوم الثالث.. مباحث الآثار تعيد المظهر الحضاري لمنطقة الأهرام

«الأرصاد» تتوقع تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية

رئيس الوزراء: اتخذنا إجراءات احترازية لحماية المواطنين من تقلبات الطقس

السيسي: نقدر موقف قبرص تجاه مصر

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

كشكول

كيف يدرس طلاب رياض الأطفال 2018 فى نظام التعليم في الجديد؟

رسمياً.. طارق شوقي يكشف تفاصيل نظام التعليم الجديد

أسباب ومخاطر تعرض الأطفال للإنترنت من سن 3 سنوات

"ثقافة الحوار" لقاء مفتوح مع شباب جامعة المنوفية غدا

طلاب تجارة عين شمس يشاركون في معرض "ابتكارات التكنولوجيا المالية"

الأمصار

المغرب: إيرانيون بالجزائر سهلوا لقاء قيادات حزب الله والبوليساريو

وزير الخارجية المغربي: أبلغنا إيران بقطع العلاقات لتعاونها مع البوليساريو

وزير الخارجية المغربي يلتقي بعد قليل بالسفير الإيراني

وزير الشؤون المغربية : ايران وعبر حزب الله دعمت البوليساريو

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مفحمة جنوبي جنين

منوعات

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

قالوا عن الحكمة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك