سامح الصريطي يستأنف تصوير مشاهده في «لعنة كارما»

استأنف الفنان سامح الصريطي تصوير دوره بمسلسل "لعنة كارما"، والمقرر أن يشارك ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني القادم.



وقال الصريطي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المخرج خيري بشارة قرر تكثيف ساعات تصوير لتصل إلى 16 ساعة يوميًا، في بعض الأحيان، وذلك من أجل اللحاق بالموسم الرمضاني، مضيفًا أن أحداث المسلسل تدور حول فتاة تضطرها الظروف للتورط مع مجموعة من الخارجين على القانون، وتحاول جاهدة أن تخرج من هذه الورطة.



المسلسل من بطولة هيفاء وهبي، وسامح الصريطي، وباسل الزارو، ونبيل عيسى، وشيرين، ومن تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة.

