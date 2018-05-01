مسار إجباري يطلق كليب «مساومات» على «فيس بوك»

أطلق فريق مسار إجباري أغنيته الجديدة "مساومات" على طريقة الفيديو كليب، عبر صفحتهم الرسمية على "فيس بوك".



الكليب والأغنية هي أولى أغنيات ألبوم "مساومات" المقرر طرحه بشكل جديد على طريقة السينجل لأول مرة، في أول تعامل للفريق مع شركة "أولد مترو" التي سبق وأطلقت من عدة شهور أغنية "3 دقات" للفنان أبو.



الألبوم المنتظر لمسار إجباري سيتكون من مجموعة من المحطات المختلفة، وتحتوي كل محطة على مجموعة أغنيات تتناول موضوع وتوجه عام مشترك، والتي ستطلق تباعًا.



الكليب فكرة "هاني الدقاق" على طريقة الرسوم المتحركة ويتحدث عن دورة حياة البني آدم، منذ ميلاده، حتى دخوله في "مساومات"، الأغنية من ألحان هاني الدقاق وكلمات أحمد الراوي، وتوزيع أمير هداية، وميكس وماستر مهندس الصوت الشهير محمد صقر، وإخراج منير مظهر ومحمد هشام.

